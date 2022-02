Donna di 65 anni affronta acque gelide per salvare un Husky intrappolato nel ghiaccio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il gelido clima dell’inverno purtroppo può creare situazioni pericolose per i cani. Ultimamente, abbiamo sentito parlare spesso di cani rimasti intrappolati nel ghiaccio o caduti in acque gelide. Ma grazie al cielo esistono persone desiderose di fare del loro meglio per salvare questi animali, anche se ciò significa affrontare il gelo loro stesse. Come nel caso di una Donna russa che ha fatto di tutto per salvare un Husky intrappolato nel ghiaccio. La Donna, Galina Voskovykh, 65 anni, proveniente dalla Russia occidentale, era a passeggio con delle amiche lungo il fiume quando improvvisamente ha sentito “il pianto di un cane”, come rivelato dal Daily Mail. Dopodiché, ha ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il gelido clima dell’inverno purtroppo può creare situazioni pericolose per i cani. Ultimamente, abbiamo sentito parlare spesso di cani rimasti intrappolati nelo caduti in. Ma grazie al cielo esistono persone desiderose di fare del loro meglio perquesti animali, anche se ciò significare il gelo loro stesse. Come nel caso di unarussa che ha fatto di tutto perunnel. La, Galina Voskovykh, 65, proveniente dalla Russia occidentale, era a passeggio con delle amiche lungo il fiume quando improvvisamente ha sentito “il pianto di un cane”, come rivelato dal Daily Mail. Dopodiché, ha ...

Advertising

lauraboldrini : Tanti auguri di buon compleanno a #JoleMancini! Donna, partigiana, simbolo della #Resistenza. 102 anni di straord… - RaiNews : È morta all'età di 93 anni Cristina Calderón, l'ultima donna madrelingua yagán, della tribù Yámana, il popolo che p… - MSF_ITALIA : #Yemen Dieci feriti sono arrivati all’ospedale generale di Abs, in seguito ai #bombardamenti di questa notte nel g… - Ermy77625982 : @roccodandy Tesoro Barú ha 40 anni non credo che si trattenga per dare un limone a JESS Lui ha dichiarato che non è… - phildancefc : RT @Cassand42523175: Segnamoci il nome di questa donna. Sono le persone come lei che andrebbero candidate alle politiche. Ci ritroviamo da… -