De Zerbi | 'E' un giorno triste | ci hanno svegliato le bombe Non potevo voltare le spalle al mio impegno'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roberto De, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è bloccato in Ucraina: il tecnico italiano ha parlato in queste ore, rassicurando...

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi giorno

Ucraina, Derifugiato in albergo dopo bombardamenti/ Campionato sospeso Ai membri della ... Kate ha indossato gli stessi delprecedente: orecchini Cha Cha e collana di Monica Vinader. ...Da qualcheil Donbass è finito sulle prime pagine di tutto il mondo. Ma dove si trova ... Quest'anno, il club ha ingaggiato un allenatore italiano, Roberto De. Ma lo Shakhtar Donetsk non ...Marco Marcattilii, preparatore atletico di Teramo, attualmente in forza nello Shakhtar Donetsk, si trova chiuso in hotel insieme al resto di De Zerbi dopo che sono stati ... Drammatico e triste il ...Il campionato di calcio ucraino è stato sospeso, Il tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e il suo staff composto da ... Proprio qualche giorno fa, il team arancione aveva concluso ...