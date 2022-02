De Zerbi bloccato in Ucraina | ' Non volto le spalle ai miei ragazzi'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato, stanotte ci hanno svegliato le esplosioni ", le sue parole riportate da Gazzetta.it . window.

Advertising

AndreaInterNews : Stamattina ci siamo svegliati con una notizia terribile: Roberto De Zerbi è bloccato a Kiev dopo lo scoppio della g… - franchismo17 : RT @AiaceTelamonio_: @luigidimaio c’è un nostro connazionale che sicuramente conoscerai, si chiama Roberto De Zerbi, è l’allenatore dello s… - marvin1311 : RT @AiaceTelamonio_: @luigidimaio c’è un nostro connazionale che sicuramente conoscerai, si chiama Roberto De Zerbi, è l’allenatore dello s… - Ma_Do_Sd : RT @AiaceTelamonio_: @luigidimaio c’è un nostro connazionale che sicuramente conoscerai, si chiama Roberto De Zerbi, è l’allenatore dello s… - Moussolinho : RT @AiaceTelamonio_: @luigidimaio c’è un nostro connazionale che sicuramente conoscerai, si chiama Roberto De Zerbi, è l’allenatore dello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi bloccato

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Dein ...nella capitale ucraina anche l'allenatore italiano dello Shakhtar Donetsk, Roberto De, insieme al suo staff. Il tecnico era da giorni a Kiev, divenuto quartier generale della squadra ...Sta vivendo ore d’ansia Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk. Sono momenti di attesa per lui e per il suo staff italiano, otto persone tra cui il vice Davide Possanzini. Il campionato è ...Come il nostro Roberto De Zerbi (attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk), bloccato con lo staff in un hotel di Kiev. Anche Mircea Lucescu, allenatore dei rivali della Dinamo Kiev, ha voluto ...