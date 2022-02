Calciomercato Juve, occhi sul baby talento Gavi del Barcellona: c’è una clausola (Di giovedì 24 febbraio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul baby talento del Barcellona Gavi Stando a quando riportato da El Nacional, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera uno sforzo per portare a Torino un centrocampista del Barcellona. Si tratta di Gavi, astro nascente del calcio spagnolo, che in blaugrana si è ormai imposto nonostante la giovane età (classe 2004). Difficile riuscire a strapparlo ai blaugrana senza però pagare la clausola rescissoria, che ammonta a 50 milioni di euro. Cifra alta, che significherebbe un importante sacrificio da parte della Juve. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022)ntus: i bianconeri avrebbero messo glisuldelStando a quando riportato da El Nacional, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera uno sforzo per portare a Torino un centrocampista del. Si tratta di, astro nascente del calcio spagnolo, che in blaugrana si è ormai imposto nonostante la giovane età (classe 2004). Difficile riuscire a strapparlo ai blaugrana senza però pagare larescissoria, che ammonta a 50 milioni di euro. Cifra alta, che significherebbe un importante sacrificio da parte della. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS ...

