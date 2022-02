A te le chiavi | torna su La7 il game show con Paola Marella

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 24 febbraio 2022)su La7 da domenica 27 febbraio A te le, ilimmobiliare condotto daDa domenica 27 febbraio su La7A te le, ilcondotto dalla mediatrice immobiliare più famosa d’Italia,, che in ogni puntata metterà i proprietari di un appartamento sotto i riflettori e darà loro la possibilità di vincere l’intera ristrutturazione del proprio immobile. In onda ogni domenica alle 17:55 su La7, A te le– in collaborazione con Facile Ristrutturare – avrà come protagonisti concorrenti a cui sarà ristrutturata casa; se nel corso del programma indovineranno il costo totale dei lavori eseguiti sulle tre stanze in ...