Sci alpino, CDM discesa Crans Montana: dieci le azzurre convocate, c’è Goggia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Archiviata con successo l’esperienza olimpica a Pechino 2022, tornano gli impegni di Coppa del Mondo femminile di sci alpino. In particolare, nel weekend sono previste le due discese sulle nevi di Crans Montana, in programma sabato 26 e domenica 27 febbraio entrambe a partire dalle ore 10:30. Sono ben dieci le atlete convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi in accordo con il direttore sportivo Massimo Rinaldi. Si tratta di: Nadia Delago, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Elena Dolmen e Monica Zanoner, al debutto sul massimo circuito. Una gara che lo scorso anno vide brillare proprio l’Italia, con le due vittorie di Goggia e il terzo posto di Curtoni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Archiviata con successo l’esperienza olimpica a Pechino 2022, tornano gli impegni di Coppa del Mondo femminile di sci. In particolare, nel weekend sono previste le due discese sulle nevi di, in programma sabato 26 e domenica 27 febbraio entrambe a partire dalle ore 10:30. Sono benle atletedal direttore tecnico Gianluca Rulfi in accordo con il direttore sportivo Massimo Rinaldi. Si tratta di: Nadia Delago, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Elena Dolmen e Monica Zanoner, al debutto sul massimo circuito. Una gara che lo scorso anno vide brillare proprio l’Italia, con le due vittorie die il terzo posto di Curtoni. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - princestone20 : RT @Coninews: Anche a #Beijing2022 lo sci alpino ha fatto stare in punta di sedia gli appassionati. Atleti #ItaliaTeam protagonisti di sple… - De_Sand88 : RT @Coninews: Anche a #Beijing2022 lo sci alpino ha fatto stare in punta di sedia gli appassionati. Atleti #ItaliaTeam protagonisti di sple… - sportface2016 : #SciAlpino, CDM discesa #CransMontana: dieci le azzurre convocate, c'è #Goggia -