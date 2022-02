Rifiuti | vicepresidente Campania | serviva sanare ferita Tunisia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Siamo stati delegati dal ministero dell’Ambiente a gestire questo rimpatrio. E’ emerso che questo trasporto si fondava su documenti falsificati perche’ l’impianto inera un impianto fantasma, comunque non adeguato per il trattamento di questi. Tant’e’ vero che l’amministratore della ditta che li ha spediti e’ latitante e ci sono stati degli arresti in. Bisogna risolvere questanei rapporti con la”. A dirlo e’ ildella Regionecon delega all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, riferendosi aii 212 container contenentirientrati a Salerno dallae destinati, per uno stoccaggio provvisorio, al comprensorio militare di Persano, nel comune di Serre, nel Salernitano. La ...

Advertising

TuttoSuRoma : RT @renatosartini: Sono stato eletto Vicepresidente della Commissione “Emergenza Rifiuti, Ciclo Rifiuti, #CambiamentiClimatici e #Transizio… - JFSebastian146 : RT @renatosartini: Sono stato eletto Vicepresidente della Commissione “Emergenza Rifiuti, Ciclo Rifiuti, #CambiamentiClimatici e #Transizio… - renatosartini : Sono stato eletto Vicepresidente della Commissione “Emergenza Rifiuti, Ciclo Rifiuti, #CambiamentiClimatici e… - ProvinciaTrento : Quinto aggiornamento del Piano provinciale #rifiuti: iniziata ieri a #Pergine #Valsugana la presentazione alle Comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti vicepresidente

Ufficio Stampa

L'Assemblea, presieduta daldel Consiglio regionale, Vincenzo Baldassarre, ha ... la fattibilità di progetti di produzione di energia attraverso la gestione virtuosa dei") che è ...D'altro canto ildella Regione Campania, Fulvio Bonavitacola , ha rassicurato che si tratta di 'ingombranti, in plastica e ferrosi in piccola parte, carta e cartone; non ci ...D’altro canto il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ha rassicurato che si tratta di “rifiuti ingombranti, in plastica e ferrosi in piccola parte, carta e cartone; non ci sono ...Si è tenuta questa mattina la protesta pacifica contro l'arrivo dei containers colmi di rifiuti provenienti dalla Tunisia e diretti al Comprensorio militare di Persano. L'iniziativa annunciata sui soc ...