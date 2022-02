La Regione Campania ha abolito le gabbie negli allevamenti: un passo in linea con l'iniziativa "End of the cage age", grazie alla quale entro il 2027 le gabbie verranno abbandonate in tutta Europa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Basta gabbie negli allevamenti: dopo la risoluzione adottata dall’Emilia Romagna nel maggio 2021 anche il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la mozione che vieta di stipare gli animali in condizioni di sofferenza. End of the cage age, l’immagine della campagna per l’abolizione delle gabbie negli allevamenti, sostenuta da circa 170 associazione in 28 Paesi Un passo che è in linea l’iniziativa End the cage age, la campagna che ha raccolto 1,4 milioni di firme in tutta Europa per chiedere alla Commissione europea di eliminare le gabbie. E ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Basta: dopo la risoluzione adottata dall’Emilia Romagna nel maggio 2021 anche il Consiglio regionale dellaha approvato all’unanimità la mozione che vieta di stipare gli animali in condizioni di sofferenza. End of theage, l’immagine della campagna per l’abolizione delle, sostenuta da circa 170 associazione in 28 Paesi Unche è inl’End theage, la campagna che ha raccolto 1,4 milioni di firme inper chiedereCommissione europea di eliminare le. E ...

