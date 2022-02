Juventus, i tempi di recupero di McKennie e Alex Sandro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus ha appena reso noti gli esiti degli esami e i tempi di recupero ufficiali per Alex Sandro e Weston McKennie, usciti malconci dalla sfida di ieri sera sul campo del Villareal. Purtroppo per Allegri sono stati confermati i tempi non brevi per entrambi. Due o tre settimane di stop per il brasiliano, circa due mesi per lo statunitense. Il comunicato ufficiale: “Alex Sandro, a causa di un trauma contusivo subito durante la partita di ieri sera con il Villarreal, è stato sottoposto questo pomeriggio presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni. ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laha appena reso noti gli esiti degli esami e idiufficiali pere Weston, usciti malconci dalla sfida di ieri sera sul campo del Villareal. Purtroppo per Allegri sono stati confermati inon brevi per entrambi. Due o tre settimane di stop per il brasiliano, circa due mesi per lo statunitense. Il comunicato ufficiale: “, a causa di un trauma contusivo subito durante la partita di ieri sera con il Villarreal, è stato sottoposto questo pomeriggio presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni. ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo c… - DiMarzio : #UCL, #Juventus | L'esito degli esami di #McKennie e i tempi di recupero dall'infortunio - DiMarzio : .?@juventusfc? | I tempi di recupero di #Mckennie e #AlexSandro - Aru63J : RT @GiovaAlbanese: ?? #AlexSandro: lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra … - ZebraDaTastiera : Ehi @juventusfc mi sono sempre reso disponibile per fare anche l'ultimo in rosa; visti gli ultimi tempi credo che c… -