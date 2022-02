J-Ax, chi è la moglie Elaina Coker: “È riuscita a farmi mettere la testa a posto” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bella, impegnata e in grado di far mettere la testa a posto ad uno degli eterni Peter Pan della musica italiana: Elaina Coker è la moglie di J-Ax. J-Ax, chi è la moglie Elaina Coker Classe 1977, Elaina è arrivata in Italia per conquistare lo star system e non solo c’è riuscita, ma ha anche rubato il cuore all’ex leader degli Articolo 31. Bellissima, eterea e allergica alla vita mondana, la Coker fa coppia fissa con J-Ax da oltre 15 anni. I due si sono sposati nel 2007, con una cerimonia privatissima in cui erano presenti solamente pochi amici, poi la nascita di Nicolas nel 2017 e un grande amore che continua ancora oggi. Originaria di Miami, Eliana ha incontrato J-Ax in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bella, impegnata e in grado di farlaad uno degli eterni Peter Pan della musica italiana:è ladi J-Ax. J-Ax, chi è laClasse 1977,è arrivata in Italia per conquistare lo star system e non solo c’è, ma ha anche rubato il cuore all’ex leader degli Articolo 31. Bellissima, eterea e allergica alla vita mondana, lafa coppia fissa con J-Ax da oltre 15 anni. I due si sono sposati nel 2007, con una cerimonia privatissima in cui erano presenti solamente pochi amici, poi la nascita di Nicolas nel 2017 e un grande amore che continua ancora oggi. Originaria di Miami, Eliana ha incontrato J-Ax in un ...

