Il video dei presunti sabotatori ucraini uccisi dai separatisti a Donetsk: è stato manipolato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Circola un video che riprenderebbe un’azione militare ad opera di due sabotatori delle forze ucraine, ma che parlavano in polacco, nel tentativo di far esplodere bombole di cloro a Horlivka (o Gorlovka), nella Regione di Donetsk. Condiviso per la prima volta da un canale Telegram dei separatisti del Donbass, e immediatamente diffuso dai media russi, i metadati hanno rivelato tutt’altra storia, riscontrando una manipolazione evidente come dimostrato anche dai colleghi di Bellingcat. Non è il primo video manipolato o realizzato in tempi sospetti (ne parliamo qui). Per chi ha fretta Secondo un comunicato dei separatisti della regione di Donetsk, il 18 febbraio 2022 sarebbe stato sventato un sabotaggio delle forze ucraine. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Circola unche riprenderebbe un’azione militare ad opera di duedelle forze ucraine, ma che parlavano in polacco, nel tentativo di far esplodere bombole di cloro a Horlivka (o Gorlovka), nella Regione di. Condiviso per la prima volta da un canale Telegram deidel Donbass, e immediatamente diffuso dai media russi, i metadati hanno rivelato tutt’altra storia, riscontrando una manipolazione evidente come dimostrato anche dai colleghi di Bellingcat. Non è il primoo realizzato in tempi sospetti (ne parliamo qui). Per chi ha fretta Secondo un comunicato deidella regione di, il 18 febbraio 2022 sarebbesventato un sabotaggio delle forze ucraine. ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Sul tema #balneari il @Mov5Stelle sta lavorando con competenza e professionalità per giungere a delle soluzioni sos… - OfficialSSLazio : ?? #LazioPorto. Gara di ritorno dei play-off di Europa League. Una partita da vivere ??????????????! Qui per acquistare i… - RaphaelRaduzzi : Purtroppo dopo mezz'ora di occupazione dei banchi del governo hanno dovuto usare la forza per mettere la fiducia. È… - ECicolano : RT @ItaliaViva: L’Unione europea deve agire come dopo la Brexit e ragionare su un sistema di compensazioni che aiuti le aziende dei Paesi p… - concettalombar8 : RT @baffone5stelle: Il rincaro dei #costi sta mettendo in ginocchio le imprese #agricole e zootecniche in particolare. E' possibile mettere… -

Ultime Notizie dalla rete : video dei Descrivi il Metaverso che vuoi e l'IA lo creerà: l'idea dietro al bot di Meta L'idea è attualmente allo studio da parte dei ricercatori in ambito di intelligenza artificiale ... Nel corso dell'evento, è stato mostrato un video in cui viene ricreata una spiaggia. A quest'ultima ...

Commissione Covid XX Congresso di Radicali italiani La Commissione è presieduta da Alessandro Capriccioli e Silvio Viale. Registrazione video di "Commissione Covid XX Congresso di Radicali italiani", registrato a Evento Online il ...Battisti (membro dei ...

TikTok vuole video sempre più lunghi Wired.it Ue: "Non dipendere più dal gas russo" 20.10 Ue: "Non dipendere più dal gas russo" "La Russia ha strumentalizzato l'ener- gia nei mesi e negli anni scorsi e noi siamo determinati a non essere più di- pendenti dal gas russo".Così la presi- ...

Franco:su Pnrr può pesare caro-bollette 22.03 Franco:su Pnrr può pesare caro-bollette I costi elevati dell'energia potrebbero avere un impatto sui progetti del Pnrr ma ora è "presto per avere una quanti- ficazione". Così il ministro dell'Ec ...

L'idea è attualmente allo studio da partericercatori in ambito di intelligenza artificiale ... Nel corso dell'evento, è stato mostrato unin cui viene ricreata una spiaggia. A quest'ultima ...La Commissione è presieduta da Alessandro Capriccioli e Silvio Viale. Registrazionedi "Commissione Covid XX Congresso di Radicali italiani", registrato a Evento Online il ...Battisti (membro...20.10 Ue: "Non dipendere più dal gas russo" "La Russia ha strumentalizzato l'ener- gia nei mesi e negli anni scorsi e noi siamo determinati a non essere più di- pendenti dal gas russo".Così la presi- ...22.03 Franco:su Pnrr può pesare caro-bollette I costi elevati dell'energia potrebbero avere un impatto sui progetti del Pnrr ma ora è "presto per avere una quanti- ficazione". Così il ministro dell'Ec ...