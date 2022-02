Ettore Mocella rieletto presidente di Confartigianato Campania | è la terza volta

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) IldiAvellino,, è statoalla presidenza di. “Sono orgoglioso della candidatura e dell’elezione – dichiara– È un’attestazione di stima nei miei confronti e una condivisione del lavoro che è stato finora svolto”.è al terzo mandato alla guida di. “L’obiettivo – aggiunge – è ora accompagnare gli artigiani della nostra regione fuori dalle sabbie mobili della crisi post-pandemica. Non è facile. Anche perché si sono aggiunti gli enormi costi energetici, che sono un vero macigno. Insieme ai colleghi, verranno imbastite possibili strategie per sostenere le attività dei nostri territori. ...

Il progetto rientra in un'attività formativa che da tempo Caruso porta avanti in Campania, con risultati eccellenti. Coinvolti, finora, studenti delle scuole e persone in cerca di ... avverte il presidente di Confartigianato Campania e Confartigianato Avellino, Ettore Mocella. Da una rilevazione del Centro Studi di Confartigianato Avellino, elaborata sulla base di interviste ...