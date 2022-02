Covid Lazio | il bollettino del 23 febbraio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.356 i positivi ai testnelle ultime 24 ore nella regionesu 67.359 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta al 9.40 %. Secondo i dati del ministero della Salute sono 19 le vittime in un giorno, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.665 mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 138. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sono 60.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 24.408). Le vittime sono 322 (ieri 201). Il tasso di positività è all'9,9%, in calo rispetto a ...