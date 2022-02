Calciomercato Juve: in arrivo l’agente di Dybala, idee precise per il rinnovo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sky fa il punto della situazione attorno alla situazione contrattuale di Paulo Dybala. La prossima settimana arriverà in Italia l’agente... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sky fa il punto della situazione attorno alla situazione contrattuale di Paulo. La prossima settimana arriverà in Italia...

Advertising

SkySport : Juve, Arrivabene: 'Dybala? I rinnovi si fanno in due. E ognuno punta al suo obiettivo' #SkySport #Juventus #Dybala… - TUTTOJUVE_COM : Sky - La Juve cerca un attaccante esperto - cmdotcom : La #Juve segna e gioca, ma De Ligt e Rabiot la tradiscono: in Spagna buttata via una grande occasione… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve , Allegri: 'Eravamo in sei contro nessuno, preso un gol che neanche loro pensavano di fare' #VillarrealJuve #UCL #Champ… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve , tegola McKennie: c'è frattura al piede sinistro -