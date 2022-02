Villarreal-Juve, la MOVIOLA LIVE: regolare il gol di Vlahovic. Protesta Danjuma (Di martedì 22 febbraio 2022) Villarreal-Juventus è la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League dei bianconeri che a partire dalle 21 scenderanno... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022)ntus è la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League dei bianconeri che a partire dalle 21 scenderanno...

Advertising

_Morik92_ : #Arrivabene a Sky: 'Juve si trasforma nelle notti europee, bisogna rispettare quelli che sono gli obiettivi prepost… - CalcioOggi : LIVE Villarreal-Juve 0-1: gol di Vlahovic - La Gazzetta dello Sport - Totonnix94 : Il #Villarreal sta schiacciando troppo la Juve, così si rischia #VillarrealJuve - junews24com : Gol Vlahovic, nessuno come lui: è il primo a riuscirci all'esordio in Europa - - la_stordita : RT @cippiriddu: Stranissima questa cosa che in Villarreal-Juve gioca Lo Celso ma in Chelsea-Lille non gioca Lo Villarreallo. -