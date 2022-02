Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022)DEL 22FEBBRAIOORE 09:35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO PERMANOGNO LE CODE IN INTERNA TRACASSIA BIS E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRA LAFIUMICINO E OSTIENSE E ASEUGIRE ALTEZZA LAURENTINA TRAFFICO ANCORA BLOCCATO VIA DI CASAL BIANCO TRA VIA DI MARCO SIMON E VIA DI SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, RIPERCUSSIONI SULLE STRADE CIRCOSTANTI MENTRE SEMPRE PER INCIDENTE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO MENTR ENEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST INCIDENTI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA ...