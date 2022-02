Tre autogol in 31 minuti (video): l’incredibile partita di Meikayla Moore, nazionale della Nuova Zelanda (Di martedì 22 febbraio 2022) Una impresa, in negativo, che dimenticherà difficilmente. Protagonista è il difensore della nazionale femminile della Nuova Zelanda, Meikayla Moore, che nel match valido per la SheBelieves Cup contro gli Stati Uniti disputato ieri ha realizzato 3 autogol in 31 minuti. Il pomeriggio orribile per la calciatrice 26enne del Liverpool, alla 50esima presenza con la sua nazionale, è cominciato al 5? quando ha deviato nella sua porta un traversone di una calciatrice statunitense. LEGGI ANCHE Donne che odiano le donne, aggredita la calciatrice del Psg: arrestata la compagna di squadra Calciatrice della Juventus scherza sugli occhi a mandorla, "lapidata" per razzismo e costretta alle scuse La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Una impresa, in negativo, che dimenticherà difficilmente. Protagonista è il difensorefemminile, che nel match valido per la SheBelieves Cup contro gli Stati Uniti disputato ieri ha realizzato 3in 31. Il pomeriggio orribile per la calciatrice 26enne del Liverpool, alla 50esima presenza con la sua, è cominciato al 5? quando ha deviato nella sua porta un traversone di una calciatrice statunitense. LEGGI ANCHE Donne che odiano le donne, aggredita la calciatrice del Psg: arrestata la compagna di squadra CalciatriceJuventus scherza sugli occhi a mandorla, "lapidata" per razzismo e costretta alle scuse La ...

