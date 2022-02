Serie A 2022/2023, ecco le date: stop di quasi due mesi per il Mondiale (Di martedì 22 febbraio 2022) Il campionato di Serie A 2021/2022 ha ancora da decretare tutti i verdetti: la lotta al vertice tra Milan, Inter e Napoli, la lotta per i posti in Europa e la battaglia in fondo alla classifica per restare in A ci accompagneranno fino al termine della stagione. Eppure, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha già rivelato le nuove date per la prossima stagione. Serie A 2022/2023 Il Consiglio di Lega di ieri mattina ha decretato le date del prossimo torneo, ma per l’ufficialità bisognerà aspettare la FIGC. La Serie A 2022/2023 sarà del tutto unica: il Mondiale in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, stravolgerà tutti i calendari. Il campionato partirà molto presto, nel ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Il campionato diA 2021/ha ancora da decretare tutti i verdetti: la lotta al vertice tra Milan, Inter e Napoli, la lotta per i posti in Europa e la battaglia in fondo alla classifica per restare in A ci accompagneranno fino al termine della stagione. Eppure, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha già rivelato le nuoveper la prossima stagione.Il Consiglio di Lega di ieri mattina ha decretato ledel prossimo torneo, ma per l’ufficialità bisognerà aspettare la FIGC. Lasarà del tutto unica: ilin Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, stravolgerà tutti i calendari. Il campionato partirà molto presto, nel ...

