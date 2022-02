“Potrebbe essere tua madre”: Tina Cipollari choc, pianto a dirotto a Uomini e Donne [VIDEO] (Di martedì 22 febbraio 2022) Momento di alta tensione nello studio del dating show Uomini e Donne a causa delle parole di Tina Cipollari: dama ridotta in lacrime L’opinionista Tina Cipollari (screenshot Witty)Momento di alta tensione nello studio di Uomini e Donne a causa della reazione della dama Pinuccia alle parole di Tina Cipollari. Nel corso dell’ultima puntata del noto dating show andata in onda, la nota opinionista ha lanciato alcune gravi accuse alla dama. Secondo la visione della Cipollari, l’anziana dama non avrebbe portato rispetto al cavaliere Alessandro con cui si sta frequentando. Inoltre secondo l’opinionista dovrebbe essere Pinuccia a scusarsi con l’anziano signore vittima di fin troppe accuse e ... Leggi su specialmag (Di martedì 22 febbraio 2022) Momento di alta tensione nello studio del dating showa causa delle parole di: dama ridotta in lacrime L’opinionista(screenshot Witty)Momento di alta tensione nello studio dia causa della reazione della dama Pinuccia alle parole di. Nel corso dell’ultima puntata del noto dating show andata in onda, la nota opinionista ha lanciato alcune gravi accuse alla dama. Secondo la visione della, l’anziana dama non avrebbe portato rispetto al cavaliere Alessandro con cui si sta frequentando. Inoltre secondo l’opinionista dovrebbePinuccia a scusarsi con l’anziano signore vittima di fin troppe accuse e ...

