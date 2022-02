Novavax, ecco le regioni dove si può prenotare (Di martedì 22 febbraio 2022) È arrivato Novavax. Le prenotazioni stanno per partite in tutte le regione italiane. Già dalla fine di febbraio i più riluttanti al vaccino anti-Covid basato sulla tecnologia a mRna avranno a disposizione la possibilità di inocularsi un preparato che usa la tecnica delle proteine ricombinanti, considerata più tradizionale perché già sperimentata da decenni contro altre malattie, tra cui meningite, pertosse e epatite. La formula cosiddetta “classica” è stata autorizzata lo scorso 20 dicembre dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). Si chiama commercialmente Nuvaxovid (e Covovax in India), ed è l’ultimo vaccino anti-Covid arrivato sul mercato. Novavax è un vaccino proteico, che contiene frammenti prodotti in laboratorio della proteina “spike”, presente sulla superficie del virus Sars-CoV-2, e un adiuvante, la saponina. A differenza dei vaccini prodotti da ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) È arrivato. Le prenotazioni stanno per partite in tutte le regione italiane. Già dalla fine di febbraio i più riluttanti al vaccino anti-Covid basato sulla tecnologia a mRna avranno a disposizione la possibilità di inocularsi un preparato che usa la tecnica delle proteine ricombinanti, considerata più tradizionale perché già sperimentata da decenni contro altre malattie, tra cui meningite, pertosse e epatite. La formula cosiddetta “classica” è stata autorizzata lo scorso 20 dicembre dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). Si chiama commercialmente Nuvaxovid (e Covovax in India), ed è l’ultimo vaccino anti-Covid arrivato sul mercato.è un vaccino proteico, che contiene frammenti prodotti in laboratorio della proteina “spike”, presente sulla superficie del virus Sars-CoV-2, e un adiuvante, la saponina. A differenza dei vaccini prodotti da ...

