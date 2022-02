“Narcisista e manipolatore” | la criminologa non ha dubbi su Alex Belli | allarme rosso nella casa

(Di martedì 22 febbraio 2022) LaAnna Vagli analizza il comportamento dia “Mattino 5”: l’esito della sua analisi scatena l’apprensione nel web.(fonte youtube)L’ultima puntata del programma Mediaset “Mattino 5” ha sganciato una clamorosa bomba su un concorrente del GF Vip. Si tratta dell’attore, da mesi sulla cresta dell’onda per la sua conturbante storia in parallelo con la moglie Delia e l’amica – con benefit – Soleil. Lo scorso weekend è stato teatro di uno spaccato difficilmente dimenticabile: durante una festa a tema “Indigeni“, Delia e Soleil si sono scambiate un bacio appassionato sotto gli occhi dell’attore. Inoltre, in seguito Soleil ha dichiarato il proprio amore ad, probabilmente stordita dai fumi dell’alcol, salvo poi ...

eleonoraferro11 : RT @BiagioLosacco: Nathaly ha: - smascherato Giucas, - definito Alex un narcisista patologico e manipolatore - smontato Sonia e i suoi ae… - CriticonaReale : @GrandeFratello Tipo che ne ha le palle piene. Schifo voi e sto viscido manipolatore narcisista - avtaty : Il ratto manipolatore narcisista va via. Adiossss - Feffe1992 : RT @BiagioLosacco: Nathaly ha: - smascherato Giucas, - definito Alex un narcisista patologico e manipolatore - smontato Sonia e i suoi ae… - amandarossi181 : RT @katiusc58832935: @trash_aleeee @regno_disoleil E quindi il @GFVIP_Official #GFvip Quindi L’Italia deve assistere a scene e comportamen… -

La diretta interessato lo ha definito un uomoe geloso patologico. Inoltre, la concorrente del GFVip ha riferito che veniva controllata con un localizzatore dal suo ex. ...lo vedo palesemente unpatologico senza alcun dubbio' . Alex, come riportato dal sito ' ... ascoltala no? Mi ha distrutto e mi ha dato dele tu ascolti lei e non me? Con quella ...Per molti i gesti di Kanye West nei confronti dell'ex moglie Kim Kardashian sono "dolci" e "romantici". In realtà, si tratta di un comportamento tossico e abusivo. · Cosa sta succedendo tra Kim Kardas ...Il tutto è stato scatenato da alcune affermazioni che la Caldonazzo aveva fatto nei suoi confronti come: “Malato di mente e narcisista patologico ... “Mi ha distrutto e mi ha dato del manipolatore e ...