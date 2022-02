Municipio XV: sì ad apertura anello via delle Fornaci a Tor di Quinto (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “A poco più di novanta giorni dall’avvio di questa consiliatura siamo riusciti a portare nell’Aula del Municipio XV e ad approvare una delle questioni principali che impattano sulla vita di moltissime persone del nostro territorio: l’apertura dell’anello di via delle Fornaci a Tor di Quinto per risolvere il caos mobilità”. Così in un comunicato Tommaso Martelli, Assessore alle politiche del commercio, delle attività produttive e dello sport del XV Municipio di Roma, di Italia Viva e candidato con la Lista Civica Calenda Sindaco. “E’ un segnale molto importante- ha spiegato- sia da un punto di vista tecnico, poichè con questa proposta vogliamo andare a risolvere un problema concreto che affligge i cittadini tutti giorni e a cui ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “A poco più di novanta giorni dall’avvio di questa consiliatura siamo riusciti a portare nell’Aula delXV e ad approvare unaquestioni principali che impattano sulla vita di moltissime persone del nostro territorio: l’dell’di viaa Tor diper risolvere il caos mobilità”. Così in un comunicato Tommaso Martelli, Assessore alle politiche del commercio,attività produttive e dello sport del XVdi Roma, di Italia Viva e candidato con la Lista Civica Calenda Sindaco. “E’ un segnale molto importante- ha spiegato- sia da un punto di vista tecnico, poichè con questa proposta vogliamo andare a risolvere un problema concreto che affligge i cittadini tutti giorni e a cui ...

