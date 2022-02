Lo studio: “Il sistema fiscale italiano è regressivo, contribuisce alle disuguaglianze. Per correggerlo serve una tassa sul 5% più ricco” (Di martedì 22 febbraio 2022) Il sistema fiscale italiano sembra disegnato apposta per aumentare le disuguaglianze. Per il 5% della popolazione che ha i redditi più alti risulta addirittura regressivo: in pratica l’aliquota media pagata da quei contribuenti diminuisce all’aumentare del loro reddito, con il risultato che per chi guadagna più di 500mila euro si ferma intorno al 37%. Meno di quella applicata a chi sta nelle fasce più basse della piramide. Se poi si osserva l’andamento delle aliquote medie all’aumentare della ricchezza netta, si scopre che la regressività riguarda l’intera architettura: più si sale nella classifica del patrimonio posseduto, più diminuisce l’aliquota media dovuta. Sono i risultati – eclatanti – di un paper pubblicato dall’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna e firmato da Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilsembra disegnato apposta per aumentare le. Per il 5% della popolazione che ha i redditi più alti risulta addirittura: in pratica l’aliquota media pagata da quei contribuenti diminuisce all’aumentare del loro reddito, con il risultato che per chi guadagna più di 500mila euro si ferma intorno al 37%. Meno di quella applicata a chi sta nelle fasce più basse della piramide. Se poi si osserva l’andamento delle aliquote medie all’aumentare della ricchezza netta, si scopre che la regressività riguarda l’intera architettura: più si sale nella classifica del patrimonio posseduto, più diminuisce l’aliquota media dovuta. Sono i risultati – eclatanti – di un paper pubblicato dall’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna e firmato da Andrea ...

