L’ex Juve Furino colpito da emorragia cerebrale (Di martedì 22 febbraio 2022) Negli anni ‘70 e ‘80 è stato una delle bandiere della Juve. L’ex centrocampista bianconero Beppe Furino, oggi 75 anni, ha avuto un’emorragia cerebrale e ora ricoverato in gravi condizioni nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Al momento il quadro clinico delL’ex calciatore è stabile e non è in programma un intervento chirurgico. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) Negli anni ‘70 e ‘80 è stato una delle bandiere dellacentrocampista bianconero Beppe, oggi 75 anni, ha avuto un’e ora ricoverato in gravi condizioni nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Al momento il quadro clinico delcalciatore è stabile e non è in programma un intervento chirurgico. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkyTG24 : Beppe Furino grave in ospedale, l'ex calciatore della Juve ha avuto un'emorragia cerebrale - StampaTorino : Emorragia cerebrale, grave l’ex capitano della Juve Giuseppe Furino - sportmediaset : Juve in ansia per l'ex bandiera Beppe #Furino. #SportMediaset - eledpf62 : RT @SkyTG24: Beppe #Furino grave in ospedale, l'ex calciatore della Juve ha avuto un'emorragia cerebrale - 815_329 : Furino è grave in ospedale: l'ex Juve ha avuto un'emorragia cerebrale -