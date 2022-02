Inchiesta Ast, Miccichè: Fiduccia faccia nomi o lo denuncio (Di martedì 22 febbraio 2022) "Chiedo al signor Fiduccia di indicare alla Procura i nominativi delle persone assunte su mia pressione, altrimenti lo denuncio per diffamazione. Non credo di avere il suo numero di telefono, nè mi ricordo come sia fatto fisicamente. Quello di tirare fuori il mio nome sta diventando uno sport insopportabile". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, sull'Inchiesta per corruzione e truffa che ha coinvolto l'Ast, l'azienda trasporti siciliana della Regione. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 febbraio 2022) "Chiedo al signordi indicare alla Procura inativi delle persone assunte su mia pressione, altrimenti loper diffamazione. Non credo di avere il suo numero di telefono, nè mi ricordo come sia fatto fisicamente. Quello di tirare fuori il mio nome sta diventando uno sport insopportabile". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco, sull'per corruzione e truffa che ha coinvolto l'Ast, l'azienda trasporti siciliana della Regione.

Advertising

gioparisi : RT @MarioBarresi: Le carte (compreso “il pizzino in assessorato” e il “beddu papello” all’Ars”) e i nomi (di raccomandatori e raccomandati)… - LiveSiciliaPA : Inchiesta Ast, la Regione assente: pagava i debiti e non controllava - MarioBarresi : Le carte (compreso “il pizzino in assessorato” e il “beddu papello” all’Ars”) e i nomi (di raccomandatori e raccoma… - GDS_it : C'è anche uno stock di undici autobus comprati di seconda mano in Israele senza un bando pubblico e per 'esigenze d… - infoitinterno : Inchiesta sull’Ast, i (presunti) favori chiesti da due deputati agrigentini -