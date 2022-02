Fiordaliso | il dramma delle violenze subite dall’ex marito | “Un dolore che sento ancora”

(Di martedì 22 febbraio 2022) La cantanteparla del burrascoso rapporto con il suo ex. Ecco cosa ha confessato la cantante in merito.è una cantante originaria di Piacenza che ha raggiunto la popolarità da giovanissima dopo anni di studio al Conservatorio. Il supporto dei suoi genitori è stato fondamentale per la cantante. La consacrazione arriva con il brano Non voglio mica la luna. Ha partecipato spesso al Festival di Sanremo classificandosi sempre entro i primi dodici posti. La cantante– Immagine presa dal profilo di Instagram della cantanteAnche in tv la sua carriera è particolarmente attiva. Infatti, è stata concorrente di Tale e quale show, L’Isola dei famosi, Music Farm, Celebrity Bake Off Italia e Il Cantante Mascherato. Inoltre, è inviata attualmente del programma Citofonare Rai ...

Come ha ricordato la stessa, al tempo non si parlava nemmeno tanto come oggi di violenze ... spiegando come per lei quelsi riverberi ancora sul suo presente . Quel suo primo ......dei 93 anni ad aprile e al quale è legata non solo da un rapporto molto forte ma pure dal... primogenita della coppia e la più grande dei sei figli di. La donna infatti fu contagiata ...La cantante Fiordaliso parla del burrascoso rapporto con il suo ex marito. Ecco cosa ha confessato la cantante in merito. Fiordaliso è una cantante originaria di Piacenza che ha raggiunto la ...Come ha ricordato la stessa Fiordaliso, al tempo non si parlava nemmeno tanto come oggi di violenze tra le mura domestiche e quindi oggi lei invita tutte le donne a denunciare subito e parlare, ...