Ermal Meta | fuori le date del tour nei teatri previsto per il 2023

(Di martedì 22 febbraio 2022)annuncia ledelnei, posticipato alla primaveraLanée teatrale di, che sarebbe dovuta partire il 26 febbraio con la data zero prevista a Jesolo, è stata interamente riprogrammata per la primavera.Le vigenti norme restrittive hanno rallentato la preparazione dellanée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento. A ciò si aggiunge che, mercoledì 16 febbraio,è risultato positivo al COVID-19. Per tutte queste ragioni l’Artista ha deciso di posticipare l’interoper evitare sovrapposizioni con i nuovi imminenti progetti a cui sta lavorando. In attesa di rivedere quest’estate live ...

19 marzo 2023, TEATRO COLOSSEO di TORINO (recupero del 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al PALA ALPITOUR e del 6 marzo 2022 al Teatro Colosseo di TORINO) 20 marzo 2023, TEATRO ...