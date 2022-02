Dramma Manuel Bortuzzo, grande assente al Gf Vip. Ecco perchè non si è presentato in studio, Fan distrutti (Di martedì 22 febbraio 2022) grande assente in studio al Gf Vip stasera è Manuel Bortuzzo. Dopo la puntata di San Valentino in cui l’ex vippone ha lanciato un’accusa diretta alla produzione del reality che, a detta di Manuel, aveva preferito far entrare Belli a lui che voleva fare una sorpresa alla sua Lulù, i telespettatori si sono allarmati. Ma il vero motivo è stato detto dallo stesso sulle sue storie Instagram. Gf Vip, Manuel Bortuzzo ha contratto il Covid «Per tutte le persone che si stanno chiedendo perchè non sono in puntata al Gf Vip, questa mattina sono risultato positivo al Covid!». Ma Bortuzzo ha voluto tranquillizzare i follower: «Sto bene ma per un po’ sarò assente purtroppo», ha chiarito. Ma l’ex nuotatore ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022)inal Gf Vip stasera è. Dopo la puntata di San Valentino in cui l’ex vippone ha lanciato un’accusa diretta alla produzione del reality che, a detta di, aveva preferito far entrare Belli a lui che voleva fare una sorpresa alla sua Lulù, i telespettatori si sono allarmati. Ma il vero motivo è stato detto dallo stesso sulle sue storie Instagram. Gf Vip,ha contratto il Covid «Per tutte le persone che si stanno chiedendonon sono in puntata al Gf Vip, questa mattina sono risultato positivo al Covid!». Maha voluto tranquillizzare i follower: «Sto bene ma per un po’ saròpurtroppo», ha chiarito. Ma l’ex nuotatore ...

Advertising

ohjulyyyy : oltre alla relazione con manuel che è stata una piccola parte del percorso di #lulu , bisogna riconoscere in lei un… - ciccia2016 : Comunque Manuel prima sfrutta il suo dramma per andare al grande fratello e poi finge di amare Lulu (visto che l’ha… - Maurizi81919065 : Stasera il dramma di Lulù che pensa che Manuel ha fatto la quarantena??????e si vedrà Alex in casa?????? #gfvip -