Citroen Berlingo Combi e Van, nuovo motore e cambio automatico (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Italia, la gamma di Citroen Berlingo dedicata ai professionisti del trasporto è declinata su due modelli, Citroen Berlingo Combi e Citroen Berlingo Van. Oggi entrambi i modelli si arricchiscono con la motorizzazione BlueHDi 130 S&S abbinata al cambio automatico a 8 rapporti EAT8.In particolare, Citroen Berlingo Combi è disponibile sulla versione Feel, con prezzo di listino di 22.352 euro (Iva esclusa). Su Citroen Berlingo Combi, questa motorizzazione si aggiunge ai motori diesel già esistenti in gamma, il BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 5 rapporti e il BlueHDi 130 S&S con ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Italia, la gamma didedicata ai professionisti del trasporto è declinata su due modelli,Van. Oggi entrambi i modelli si arricchiscono con la motorizzazione BlueHDi 130 S&S abbinata ala 8 rapporti EAT8.In particolare,è disponibile sulla versione Feel, con prezzo di listino di 22.352 euro (Iva esclusa). Su, questa motorizzazione si aggiunge ai motori diesel già esistenti in gamma, il BlueHDi 100 S&S conmanuale a 5 rapporti e il BlueHDi 130 S&S con ...

Advertising

Italpress : Citroen Berlingo Combi e Van, nuovo motore e cambio automatico - PneusNews : Per i professionisti del trasporto, Citroën Berlingo Combi e Berlingo Van ora ordinabili in italia con motore BlueH… - luciatonini : Per i professionisti del trasporto, Citroën Berlingo Combi e Berlingo Van ora ordinabili in italia con motore BlueH… - accessoricarro1 : Modanatura decorativa/ protettiva Parafango Berlingo 96-02 - omnifurgone : Citroen Berlingo, arriva il cambio automatico per Van e Combi -