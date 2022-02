Calendario Serie A 2022/2023, si parte prima di Ferragosto a causa del Mondiale. Chiusura a giugno (Di martedì 22 febbraio 2022) La Serie A avrebbe già deciso le date di inizio e fine della prossima stagione, che sarà interrotta dal Mondiale invernale Il campionato 2021/2022 deve ancora finire in archivio, che la Serie A già pensa a programmare la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti già state decise le date di inizio e di fine della prossima annata, inedita per l’interruzione invernale per il Mondiale. La Serie A comincerà prima di Ferragosto, il 13 agosto, mentre il gran finale sarà datato 4 giugno. L’ultima giornata prima dello stop per il Mondiale sarà quella del 13 novembre. Poi tutti in Qatar. A deciderlo è stato il Consiglio di Lega, ora toccherà alla FIGC ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) LaA avrebbe già deciso le date di inizio e fine della prossima stagione, che sarà interrotta dalinvernale Il campionato 2021/deve ancora finire in archivio, che laA già pensa a programmare la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti già state decise le date di inizio e di fine della prossima annata, inedita per l’interruzione invernale per il. LaA cominceràdi, il 13 agosto, mentre il gran finale sarà datato 4. L’ultima giornatadello stop per ilsarà quella del 13 novembre. Poi tutti in Qatar. A deciderlo è stato il Consiglio di Lega, ora toccherà alla FIGC ...

Advertising

SkySport : CAGLIARI-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Pereiro (58’) ? #Osimhen (87’) ? SERIE A – 26^ GIORNATA ??… - DisneyPlusIT : Segnate la data sul calendario: i Proud stanno per tornare! #LaFamigliaProud: Più Forte e Orgogliosa, una nuova ser… - dallaAallaZip : In attesa della fine della stagione in corso, la #SerieA ha pubblicato le date della prossima stagione 2022-23. A… - CalcioNews24 : Le date della prossima #SerieA - telesimo : RT @DisneyPlusIT: Segnate la data sul calendario: i Proud stanno per tornare! #LaFamigliaProud: Più Forte e Orgogliosa, una nuova serie ori… -