Calcio: Bonucci 'Col Villarreal complicata, con Chiellini è 'chimica'' (Di martedì 22 febbraio 2022) Il difensore della Juve: "A Vlahovic diamo il tempo di crescere" TORINO - Nel giorno del ritorno della Juve in Champions League - stasera l'andata degli ottavi di finale contro il Villarreal - , dalle ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Il difensore della Juve: "A Vlahovic diamo il tempo di crescere" TORINO - Nel giorno del ritorno della Juve in Champions League - stasera l'andata degli ottavi di finale contro il- , dalle ...

Advertising

sportface2016 : #Juventus, #Bonucci: 'Il nostro desiderio è fare un bel calcio, questo sport è cambiato' - sportli26181512 : Villarreal-Juventus, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League: La Juventus affronta in in Spagna il… - ilpodsport : #Calcio Villarreal-Juve, i convocati di Allegri: c'è Bonucci, prima volta per Soulé #ilpodsport - sportli26181512 : Villarreal-Juve, i convocati di #Allegri: c'è Bonucci, prima volta per #Soulé: Il difensore campione d'Europa è sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bonucci Calcio: Bonucci 'Col Villarreal complicata, con Chiellini è 'chimica'' Con Dusan Vlahovic abbiamo adesso un riferimento in area di rigore, al quale affidare il pallone quando la squadra avversaria si chiude", ha detto Bonucci. "Con Cristiano Ronaldo ogni gara iniziava ...

Juventus, Bonucci: 'Il nostro desiderio è fare un bel calcio, questo sport è cambiato' Il nostro desiderio è sempre stato quello di fare un bel calcio ' . Così Leonardo Bonucci per le colonne de 'El Pais', nel contesto di un'intervista sulla propria carriera e sul ruolo del difensore ...

Calcio: Bonucci 'Col Villarreal complicata, con Chiellini è 'chimica'' Tiscali.it Bonucci: "Col Villarreal è complicata. Chiellini? C'è chimica" Nel giorno del ritorno della Juve in Champions League - stasera l'andata degli ottavi di finale contro il Villarreal -, dalle colonne de "El Pais", Leonardo Bonucci ha lanciato la "carica". "Saranno ...

Juve, carica Allegri: «A Villarreal solo per vincere» Ha qualità straordinarie, ma serve anche esperienza. Devo proteggerlo, come si fa con i giovani». Allegri recupera Bonucci per la panchina e ragiona su una Juve formato 4-4-2 con al centro della ...

Con Dusan Vlahovic abbiamo adesso un riferimento in area di rigore, al quale affidare il pallone quando la squadra avversaria si chiude", ha detto. "Con Cristiano Ronaldo ogni gara iniziava ...Il nostro desiderio è sempre stato quello di fare un bel' . Così Leonardoper le colonne de 'El Pais', nel contesto di un'intervista sulla propria carriera e sul ruolo del difensore ...Nel giorno del ritorno della Juve in Champions League - stasera l'andata degli ottavi di finale contro il Villarreal -, dalle colonne de "El Pais", Leonardo Bonucci ha lanciato la "carica". "Saranno ...Ha qualità straordinarie, ma serve anche esperienza. Devo proteggerlo, come si fa con i giovani». Allegri recupera Bonucci per la panchina e ragiona su una Juve formato 4-4-2 con al centro della ...