Roma | fasce da rifare | Pinto vuole Sergino Dest

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il regista come priorità, perché Mourinho lo dice praticamente ogni volta che parla, ma a giugno laprenderà seriamente in mano anche la situazione terzini. Perché in questa stagione la squadra ...

... perché Mourinho lo dice praticamente ogni volta che parla, ma a giugno laprenderà seriamente in mano anche la situazione terzini. Perché in questa stagione la squadra sullesoffre: ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato: Tiago Pinto vuole regalare Dest a Mourinho. Idea nuova per rivitalizzare leIdea nuova per ledella: secondo La Gazzetta dello Sport i giallorossi avrebbero messo nel mirino Dest del Barcellona: ventidue anni, statunitense nato in Olanda, costa una ventina di milioni. Piace molto ...Oltre al regista invocato da Mourinho, Pinto al lavoro per rimodellare la difesa. Idea Bereszynski, Vina e Karsdorp possono restare ma non come titolari, Florenzi via a titolo definitivo ...MERCATO ROMA DEST – La Roma deve ancora finire questa stagione ma sta già pensando al futuro. Il ruolo principale da coprire nel prossimo mercato rimane quello del regista ma è molto probabile anche u ...