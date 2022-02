Ospedale Giglio di Cefalù | stabilizzati 21 infermieri

(Di lunedì 21 febbraio 2022) CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – Sono statidalla Fondazionedi21 giovaniin servizio da oltre 6 mesi in vari reparti dell’.I contratti a tempo indeterminato sono stati firmati, stamani, con il presidente Giovanni Albano alla presenza del direttore amministrativo Gianluca Galati, al responsabile dell’area risorse umane Salvatore Greco e alla responsabile del serviziostico Stefania Vara.“Sono tutte risorse che hanno dimostrato in questi mesi di attività – ha detto Albano – ottime capacità professionali e che abbiamo ritenuto di stabilizzare per consolidare la loro presenza all’interno della nostra organizzazione e per dare a questi giovanila possibilità di costruirsi il futuro”. Gli ...

