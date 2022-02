Nasce il Consorzio di tutela del marrone di Roccadaspide Igp (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Mario Miano ha assunto la carica di presidente, Michele Igino è vicepresidente. Mentre nel consiglio di amministrazione trovano posto Maryline Nisi, Domenico Coviello, Carmela Cammarano, Raffaele Carro e Ivan Tabano. “Questo essenziale strumento di valorizzazione mancava fin dal riconoscimento del marchio di qualità avvenuto più di quattordici anni fa. Per questo motivo il riconoscimento ha rischiato più volte di essere revocato, ma è stato solo grazie alla volontà del nostro consigliere Mario Miano ed all’accompagnamento di Confagricoltura Salerno che questa evenienza è stata scongiurata”, commenta il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino. Il neo presidente del Consorzio di tutela del marrone di Roccadaspide, Mario Miano, spiega: “Ora è il momento di lasciarci alla spalle inutili polemiche e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Mario Miano ha assunto la carica di presidente, Michele Igino è vicepresidente. Mentre nel consiglio di amministrazione trovano posto Maryline Nisi, Domenico Coviello, Carmela Cammarano, Raffaele Carro e Ivan Tabano. “Questo essenziale strumento di valorizzazione mancava fin dal riconoscimento del marchio di qualità avvenuto più di quattordici anni fa. Per questo motivo il riconoscimento ha rischiato più volte di essere revocato, ma è stato solo grazie alla volontà del nostro consigliere Mario Miano ed all’accompagnamento di Confagricoltura Salerno che questa evenienza è stata scongiurata”, commenta il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino. Il neo presidente deldideldi, Mario Miano, spiega: “Ora è il momento di lasciarci alla spalle inutili polemiche e ...

