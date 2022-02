I no-vax hanno causato l’eliminazione delle cornici personalizzate alla foto profilo su Facebook (Di lunedì 21 febbraio 2022) Facebook ti dava la possibilità di circondare la tua immagine del profilo con una cornice che, automaticamente, ti identificava come membro di una comunità attiva: a favore dei diritti LGBT, ad esempio, oppure come partecipante a una campagna di raccolta fondi per una causa ben specifica, fino ad arrivare alla convinta adesione alla campagna di vaccinazione. Dal 21 marzo questa funzionalità sarà fortemente limitata a causa dell’utilizzo improprio delle cornici alle foto del profilo che venivano effettuate dagli utenti no-vax. Infatti, il social network ha stabilito che – d’ora in avanti – le uniche cornici approvate saranno quelle realizzate da pagine istituzionali, che offrono informazioni verificate e che, soprattutto, lo fanno a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 febbraio 2022)ti dava la possibilità di circondare la tua immagine delcon una cornice che, automaticamente, ti identificava come membro di una comunità attiva: a favore dei diritti LGBT, ad esempio, oppure come partecipante a una campagna di raccolta fondi per una causa ben specifica, fino ad arrivareconvinta adesionecampagna di vaccinazione. Dal 21 marzo questa funzionalità sarà fortemente limitata a causa dell’utilizzo improprioalledelche venivano effettuate dagli utenti no-vax. Infatti, il social network ha stabilito che – d’ora in avanti – le unicheapprovate saranno quelle realizzate da pagine istituzionali, che offrono informazioni verificate e che, soprattutto, lo fanno a ...

