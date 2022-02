È fatta per il rinnovo di Brozovic: le cifre (Di lunedì 21 febbraio 2022) La telenovela sembra ormai giunta al termine, Marcelo Brozovic ha infatti finalmente raggiunto il tanto auspicato accordo sul rinnovo e si legherà ai Neroazzurri fino al 2026 come riporta Sky Sport. Il Croato, apporterà la propria firma sul contratto entro le prossime ore/giorni. Le cifre si aggirano sui 6 milioni di euro a stagione, un premio meritato per uno dei miglior centrocampisti del panorama europeo. Brozovic Inter rinnovoLa crescita di Brozo: da problema a imprescindibile La notizia del suo rinnovo non può che far sorridere i tifosi neroazzurri che hanno ormai innalzato “Epic Brozo” a vero e proprio idolo. Soprattutto all’indomani di una sconfitta che ha evidenziato ancora una volta l’imprescindibilità del ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) La telenovela sembra ormai giunta al termine, Marceloha infatti finalmente raggiunto il tanto auspicato accordo sule si legherà ai Neroazzurri fino al 2026 come riporta Sky Sport. Il Croato, apporterà la propria firma sul contratto entro le prossime ore/giorni. Lesi aggirano sui 6 milioni di euro a stagione, un premio meritato per uno dei miglior centrocampisti del panorama europeo.InterLa crescita di Brozo: da problema a imprescindibile La notizia del suonon può che far sorridere i tifosi neroazzurri che hanno ormai innalzato “Epic Brozo” a vero e proprio idolo. Soprattutto all’indomani di una sconfitta che ha evidenziato ancora una volta l’imprescindibilità del ...

