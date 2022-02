Detective Pikachu: il nuovo gioco per Switch potrebbe essere ancora in produzione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Detective Pikachu 2 per Switch, dopo un annuncio iniziale qualche anno fa, è sparito dai radar, ma ora ci sarebbero presunte novità in merito Nel 2019, The Pokemon Company ha annunciato che stava lavorando a un nuovo gioco della serie Detective Pikachu per Nintendo Switch, ma da quell’annuncio, gli aggiornamenti sul gioco si sono completamente dissolti. Con quell’annuncio iniziale (per la verità molto vago sui dettagli del progetto), e con tutti gli addetti ai lavori completamente silenti sull’argomento, in molti si sono chiesti se sia ancora in fase di sviluppo attivo. Ora sembrerebbe che, fortunatamente, il titolo potrebbe essere ancora realtà. Vediamo tutti i ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 febbraio 2022)2 per, dopo un annuncio iniziale qualche anno fa, è sparito dai radar, ma ora ci sarebbero presunte novità in merito Nel 2019, The Pokemon Company ha annunciato che stava lavorando a undella serieper Nintendo, ma da quell’annuncio, gli aggiornamenti sulsi sono completamente dissolti. Con quell’annuncio iniziale (per la verità molto vago sui dettagli del progetto), e con tutti gli addetti ai lavori completamente silenti sull’argomento, in molti si sono chiesti se siain fase di sviluppo attivo. Ora sembrerebbe che, fortunatamente, il titolorealtà. Vediamo tutti i ...

