Cammaroto: “Belotti-Napoli, non è una pista calda. Ecco il perchè…” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cammaroto: “Belotti-Napoli, non è una pista calda, il bomber granata ha pretese importanti. Ultime su Fabian, Koulibaly, Lozano, Zanoli, Zerbin, Gaetano e Tuanzebe” Emanule Cammaroto nel suo editoriale scritto su NapoliMagazine.Com, analizza l’attuale situazione del Napoli e descrive alcuni movimenti di mercato del club azzurro. Questo quanto scritto dal guiornalista esperto di calciomercato: SU CAGLIARI – Napoli Dopo il passo falso del Milan a Salerno e il crollo dell’Inter in casa con il Sassuolo, il Napoli va a Cagliari per una trasferta fondamentale, che vale la vetta della classifica. A questo punto diventa uno spartiacque della stagione azzurra. Nonostante la solita caterva di infortuni che ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022): “, non è una, il bomber granata ha pretese importanti. Ultime su Fabian, Koulibaly, Lozano, Zanoli, Zerbin, Gaetano e Tuanzebe” Emanulenel suo editoriale scritto suMagazine.Com, analizza l’attuale situazione dele descrive alcuni movimenti di mercato del club azzurro. Questo quanto scritto dal guiornalista esperto di calciomercato: SU CAGLIARI –Dopo il passo falso del Milan a Salerno e il crollo dell’Inter in casa con il Sassuolo, ilva a Cagliari per una trasferta fondamentale, che vale la vetta della classifica. A questo punto diventa uno spartiacque della stagione azzurra. Nonostante la solita caterva di infortuni che ...

