Calenda o Conte: il campo largo del Pd è una coperta corta. E Letta propone “intese variabili” (Di lunedì 21 febbraio 2022) A largo del Nazzareno, sede del Pd, la definiscono (con un tocco d’ironia) come la “strategia della pazienza”. È quella che persegue Enrico Letta nel tentativo di portare quante più sigle possibili nel suo improbabile campo largo. Ma nulla è scontato. A sinistra, si sa, sono specialisti nell’ammantare con quarti di nobiltà persino la più indecente delle situazioni. Et voilà, ecco sfornate le “intese variabili“ per le prossime elezioni amministrative. Che cosa sono? Niente di nuovo: l’eterno Franza o Spagna purché se magna dei tempi andati. Letta, in sostanza, vuole sia Conte con quel che resta del M5S sia Renzi e Calenda con i loro cespuglietti. E siccome non sempre le due aree concupite sono tra loro compatibili, il segretario dem ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Adel Nazzareno, sede del Pd, la definiscono (con un tocco d’ironia) come la “strategia della pazienza”. È quella che persegue Enriconel tentativo di portare quante più sigle possibili nel suo improbabile. Ma nulla è scontato. A sinistra, si sa, sono specialisti nell’ammantare con quarti di nobiltà persino la più indecente delle situazioni. Et voilà, ecco sfornate le ““ per le prossime elezioni amministrative. Che cosa sono? Niente di nuovo: l’eterno Franza o Spagna purché se magna dei tempi andati., in sostanza, vuole siacon quel che resta del M5S sia Renzi econ i loro cespuglietti. E siccome non sempre le due aree concupite sono tra loro compatibili, il segretario dem ...

