Bologna-Spezia LIVE 1-1 | la sblocca Manaj di testa | pareggio di Arnautovic su filtrante di Barrow

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - neveasettembre : RT @Inter_Rompi: L'inter attuale può fare al massimo questi risultati, se gira tutto benissimo: Genoa 1 pt Salernitana 3pt Torino 1 pt Fi… - infoitsport : Bologna-Spezia, formazioni ufficiali: Mihajlovic col tridente, si rivede Barrow titolare - infoitsport : Bologna-Spezia, formazioni ufficiali: Mihajlovic col tridente, Barrow torna dal 1' - infoitsport : Bologna - Spezia live - 21 febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Spezia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'attaccante dello, Rey Manaj, verrà squalificato per la prossima gara contro la Roma: era in diffida ed è stato ammonito contro ilRey Manaj salterà la prossima partita di campionato contro la Roma nel ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall'Ara,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA ...www.ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Direttore responsabile Massimo Limiti Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 ROC n. 21241 Editore Soccermedia P.Iva: 021 ...Alle 21 Bologna e Spezia chiuderanno il quadro della ventiseiesima giornata. Di seguito le formazioni ufficiali del match. BOLOGNA: Skorupski; Bonifazi, Binks,Theate; De Silvestri, ...