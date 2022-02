Andrew Garfield sulla morte di sua madre: "Il mondo non aveva più senso" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Andrew Garfield ha parlato della morte di sua madre e si è soffermato sul dolore e sul senso di agonia provocato dalla sua mancanza. Nel corso di una chiacchierata con Jackie Long di Channel 4, Andrew Garfield ha parlato del senso di dolore e di agonia provocato dalla morte di sua madre. A proposito della morte di sua madre, che era una insegnante di Essex, scomparsa nel 2019 a causa di un tumore al pancreas, Andrew Garfield ha dichiarato: "È molto difficile parlare di un dolore del genere. Voglio dire, non sono certo l'unico che può raccontare esperienze di questo tipo. Però, in momenti del genere ti senti sempre l'unico e pensi: 'Oh Dio, sono l'unico ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022)ha parlato delladi suae si è soffermato sul dolore e suldi agonia provocato dalla sua mancanza. Nel corso di una chiacchierata con Jackie Long di Channel 4,ha parlato deldi dolore e di agonia provocato dalladi sua. A proposito delladi sua, che era una insegnante di Essex, scomparsa nel 2019 a causa di un tumore al pancreas,ha dichiarato: "È molto difficile parlare di un dolore del genere. Voglio dire, non sono certo l'unico che può raccontare esperienze di questo tipo. Però, in momenti del genere ti senti sempre l'unico e pensi: 'Oh Dio, sono l'unico ...

