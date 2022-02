WTA Guadalajara 2022 | Lucia Bronzetti batte Seone Mendez in rimonta ed entra nel tabellone principale

(Di domenica 20 febbraio 2022)si qualifica per ildel torneo WTA 250 di, in Messico. Per l’azzurra si completa con successo il cammino nel draw cadetto, grazie alla vittoria sull’australianacon il punteggio di 3-6 6-2 6-3, ottenuto in due ore e 25 minuti. Sarà l’unica italiana a giocare nel Paese centroamericano questa settimana. Il primo set non è di quelli felicissimi: dopo uno scambio di break nel terzo e quarto game,è costretta a cedere il servizio nel settimo, anche particolarmente lungo, e poi di nuovo nel nono, questa volta a 15, insieme all’intero parziale. WTA: Emma Raducanu torna in campo da prima testa di serie Pronto riscatto nelle immediate fasi ...

Advertising

TennisItalia : #Tennis #Wta #AbiertoZapopan LUCIA! Ottimo risultato di Lucia #Bronzetti che si qualifica per il tabellone principa… - OA_Sport : WTA Guadalajara 2022: Lucia Bronzetti entra nel tabellone principale - sportface2016 : Qualificazioni #Wta #Guadalajara 2022: #Bronzetti sconfigge Mendez e vola nel main draw - adictos_tenis : WTA 250 GUADALAJARA ???? QUALY: Paula Ormaechea CHALLENGER 80 FORLI ???? MAIN DRAW: Juan Pablo Ficovich - Franco Agamenone (????????) - livetennisit : WTA 250 Guadalajara: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali. In campo Lucia Bronzetti (LIVE) -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Guadalajara

Lucia Bronzetti si è qualificata per il tabellone principale del250 di2022 . La tennista italiana ha sconfitto all'ultimo turno di qualificazioni l'australiana Mendez ed ha staccato il pass per il main draw. Successo importante per l'azzurra, che ...In Messico torna a giocare la vincitrice degli Us Open Le donne saranno in campo anche ain Messico per un250. Ai nastri di partenza del torneo l'inglese Emma Raducanu , che ritorna ...Lucia Bronzetti si qualifica per il tabellone principale del torneo WTA 250 di Guadalajara, in Messico. Per l’azzurra si completa con successo il cammino nel draw cadetto, grazie alla vittoria ...Lucia Bronzetti si è qualificata per il tabellone principale del Wta 250 di Guadalajara 2022. La tennista italiana ha sconfitto all’ultimo turno di qualificazioni l’australiana Mendez ed ha staccato ...