SuperTennis e SuperTennix | 5 tornei live | tutte le stelle giocano in diretta

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il grande tennis su SupelTennis non si ferma mai. Con tre tomei ATP e due WTA, è tutto pronto per un'altra incredibile settimana, tra Medio Oriente e continente americano. I riflettori sono ovviamente ...

E tranon perderete nemmeno un 15. What else? 20 febbraio 2022La prossima settimana il carrarino, che ha eguagliato il best ranking al numero 57 del mondo, sarà di nuovo di fronte al numero 1 del mondo a Dubai, ATP 500 in diretta su. ...La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming disponibile inoltre sul sito ufficiale dell’emittente citata e attraverso la ...Il circuito fernmninile si ritrova invece a Doha, per il Qatar TotalEnergies Open, primo WTA 1000 della stagione e grande esclusiva di SuperTennis. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a ...