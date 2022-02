Morgan, chi è l’ex compagna Alessandra Cataldo: “È sparita dall’oggi al domani” (Di domenica 20 febbraio 2022) Dall’unione tra Morgan e l’ex compagna Alessandra Cataldo è nata la terza figlia del cantautore, Maria Eco, che segue Anna Lou primogenita avuta da Asia Argento e Lara arrivata dall’unione con Jessica Mazzoli. Entrambe le precedenti compagne di Morgan hanno accusato l’ex leader dei Bluvertigo di non pagare gli alimenti alle figlie. Ne è conseguito che l’abitazione del musicista è stata pignorata e battuta all’asta. Alessandra Cataldo è una donna lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata. Di origini liguri, precisamente della provincia di Finale Ligure (provincia di Savona) sappiamo essere una grande fan di Morgan. La loro relazione è iniziata nel 2013 ed ha portato nel 2020 alla nascita di Maria Eco. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Dall’unione traè nata la terza figlia del cantautore, Maria Eco, che segue Anna Lou primogenita avuta da Asia Argento e Lara arrivata dall’unione con Jessica Mazzoli. Entrambe le precedenti compagne dihanno accusatoleader dei Bluvertigo di non pagare gli alimenti alle figlie. Ne è conseguito che l’abitazione del musicista è stata pignorata e battuta all’asta.è una donna lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata. Di origini liguri, precisamente della provincia di Finale Ligure (provincia di Savona) sappiamo essere una grande fan di. La loro relazione è iniziata nel 2013 ed ha portato nel 2020 alla nascita di Maria Eco. ...

