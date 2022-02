(Di domenica 20 febbraio 2022) Gli onorevoli Rosalba De Giorgi, Ubaldo Pagano e Giovanni Vianello hanno accolto l’invito delle associazione di categoria del settore dellae dei sindacati. Nell’incontro tenuto ieri mattina, nella sede Agci/Casaimpresa, il gruppo ha voluto richiamare in primis l’attenzione sulla situazione di stallo che caratterizza questo particolare momento per quel che concerne le operazioni di bonifica del primo seno del Mar Piccolo, passaggio obbligato perché il comparto possa ripartire. Il riferimento è all’interruzione, ad opera dell’attuale commissario per le bonifiche, il Prefetto Demetrio Martino, del lavoro e degli studi avviati dal suo predecessore, Vera Corbelli. Considerata la portata della questione e i riflessi sull’occupazione (circa mille solo i lavoratori diretti) e sullo sviluppo del turismo enogastronomico legato alla storica attività, è stata ...

Mitilicoltura. Confronto con i parlamentari tarantini

Tarantini Time

