Milan, tutti i motivi per cui lo Scudetto è difficile | PM (Di domenica 20 febbraio 2022) Il pareggio di ieri chiude forse definitivamente le porte dello Scudetto al Milan, ma forse era già deciso. Nella video news tutti i motivi: la classifica difficile e le cause di questa situazione. Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 febbraio 2022) Il pareggio di ieri chiude forse definitivamente le porte delloal, ma forse era già deciso. Nella video news: la classificae le cause di questa situazione.

Advertising

AntoVitiello : #Kalulu a Eurosport: 'Mi sento bene qui e mi sono adattato perfettamente al club. Parlo abbastanza bene la lingua e… - PietroMazzara : Tutti concordi nel dire che un primo tempo del genere non è accettabile se si vuole lottare per vincere? #Milan - acmtrain : @alessiaacm quanto sta gufando il Milan Twitter, vi amo tutti - marramaxdriver : Non Gufiamo tutti insieme!! #InterSassuolo #Milan #Juventus #Napoli #SerieA ?????? - Robs19791 : E ieri tutti sicuri di vincere stronzi che non siete altro, invece di esultare per il milan era meglio stare zitti, dementi!! -