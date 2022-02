Incidente A19 Palermo-Catania: scontro tra due veicoli, grave un giovane (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella mattinata di domenica 20 febbraio ha avuto luogo un Incidente sulla Autostrada A19, che collega a Palermo e Catania. Il fatto si è verificato nei pressi del raccordo autostradale di Villabate, comune della città metropolitana palermitana. Coinvolti nell'impatto sono stati un'auto e un mezzo pesante. A risultare gravemente ferito è stato il conducente della vettura. Il mezzo a bordo del quale viaggiava ha anche preso fuoco. Incidente Palermo-Catania: altri dettagli Secondo le informazioni riportate da Livesicilia.it l'automobilista coinvolto nell'Incidente è un ventenne che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. L'auto, a seguito dell'impatto, è anche andata in fiamme. Sul luogo dell'Incidente sono intervenuti i ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella mattinata di domenica 20 febbraio ha avuto luogo unsulla Autostrada A19, che collega a. Il fatto si è verificato nei pressi del raccordo autostradale di Villabate, comune della città metropolitana palermitana. Coinvolti nell'impatto sono stati un'auto e un mezzo pesante. A risultaremente ferito è stato il conducente della vettura. Il mezzo a bordo del quale viaggiava ha anche preso fuoco.: altri dettagli Secondo le informazioni riportate da Livesicilia.it l'automobilista coinvolto nell'è un ventenne che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. L'auto, a seguito dell'impatto, è anche andata in fiamme. Sul luogo dell'sono intervenuti i ...

