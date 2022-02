Horizon Forbidden West: celebrata l’uscita con una statua di Aloy a Firenze (Di domenica 20 febbraio 2022) Per celebrarne l’uscita, PlayStation ha installato una statua di Aloy di Horizon Forbidden West proprio nel centro della città di Firenze Fino al 27 febbraio, Sony Interactive Entertainment Italia dà il benvenuto a Horizon Forbidden West installando una statua temporanea dedicata ad Aloy a Firenze, in piazza Madonna della Neve, nel Complesso delle Murate. Il gesto non vuole solo ricordare l’uscita del gioco, ma è soprattutto un atto simbolico nel ricordare tutte le donne del passato e del presente che hanno condiviso i valori dell’eroina di casa PlayStation. Non solo il fatto di essere una donna quindi, ma la prospettiva unica che ... Leggi su tuttotek (Di domenica 20 febbraio 2022) Per celebrarne, PlayStation ha installato unadidiproprio nel centro della città diFino al 27 febbraio, Sony Interactive Entertainment Italia dà il benvenuto ainstallando unatemporanea dedicata ad, in piazza Madonna della Neve, nel Complesso delle Murate. Il gesto non vuole solo ricordaredel gioco, ma è soprattutto un atto simbolico nel ricordare tutte le donne del passato e del presente che hanno condiviso i valori dell’eroina di casa PlayStation. Non solo il fatto di essere una donna quindi, ma la prospettiva unica che ...

