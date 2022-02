Golf: Woods, 'sono molto lontano dal rientro, mi rivedrete nel Pga Tour ma non so quando' (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - L'ex numero uno del Golf mondiale Tiger Woods ha ammesso di non essere sicuro se tornerà al Pga Tour quest'anno. Il 15 volte campione del mondo ha dichiarato all'inizio di questa settimana di non sapere quando sarà in grado di giocare di nuovo a Golf in modo competitivo dopo il suo incidente d'auto nel febbraio 2021. Woods ha detto di essere "molto lontano" e sabato ha aggiunto che non poteva impegnarsi a tornare nel Pga Tour quest'anno solare. "Mi vedrete di nuovo al Pga Tour, ma non so quando", ha detto Woods alla Cbs durante il Genesis International. "Fidatevi di me, mi piacerebbe dire che giocherò la prossima settimana ma non so quando, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - L'ex numero uno delmondiale Tigerha ammesso di non essere sicuro se tornerà al Pgaquest'anno. Il 15 volte campione del mondo ha dichiarato all'inizio di questa settimana di non saperesarà in grado di giocare di nuovo ain modo competitivo dopo il suo incidente d'auto nel febbraio 2021.ha detto di essere "" e sabato ha aggiunto che non poteva impegnarsi a tornare nel Pgaquest'anno solare. "Mi vedrete di nuovo al Pga, ma non so", ha dettoalla Cbs durante il Genesis International. "Fidatevi di me, mi piacerebbe dire che giocherò la prossima settimana ma non so, ...

