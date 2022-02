Da Mr Wolf a Mr Draghi Parabola comunicativa del premier

Leggi su formiche

(Di domenica 20 febbraio 2022) Da sempre, lo stile comunicativo di Marioè sotto la lente di osservazione di molti analisti. E lo è ancor più, e con maggiore intensità, da quando è diventato presidente del Consiglio, a capo del terzo governo di una legislatura sgangherata, caratterizzata da un parlamento frammentato, in cui per poter avere una maggioranza serve per forza unire idee, visioni e interessi elettorali diversi e complessi. Per riuscire in questa impresa, abbiamo osservato due diverse modalità: da una parte, il (goffo) tentativo di rappresentare un punto di equilibrio tra forze politiche con valori e programmi molto distanti, in due governi consecutivi e di orientamento ideologico opposto. Successivamente, complice la pandemia, il focus politico (ed economico-sociale) si è spostato sui temi dell’unità nazionale e del sostegno “cieco” e trasversale al governo in carica, azzerando di ...